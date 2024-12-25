محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: مستمر في متابعتي الشخصية للمشروعات

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات، بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصيًا؛ للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أولًا بأول.

وشدد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على أهمية وضع برنامج زمني لنهوها بالكامل وسرعة الإنجاز لها مع ضرورة مراعاة أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ مشروعات الخطة.

تكليفات محافظ الجيزة، جاءت خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ مختلف الجهات لمشروعات الخطة الاستثمارية.

وأكد محافظ الجيزة، على استمرار متابعته الشخصية للمشروعات على أرض الواقع؛ للوقوف على حجم الإنجاز، ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة؛ لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الإستثمارية، وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق ترقى لطموح المواطنين من أهالى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة مراعاة عوامل الاستدامة والمظهر الحضارى عند تنفيذ المشروعات، منوهًا بتشكيل لجان لمتابعة الأعمال للتأكد من التزام الشركات المنفذة بتلك العوامل.

وناقش المهندس عادل النجار، البنود المقترحة لمشروعات أجهزة المحافظة والخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026، حيث شدد على مراعاة التكامل بين مشروعات كل جهة ومراعاة السقف التمويلي ووضع تصور مبدئي لأعمال الطرح والترسية لسرعة البدء فى التنفيذ فور ورود المخصصات.

ووجه "النجار"، بمراعاة إدراج المقترحات والأفكار التي يتم عرضها أثناء الجلسات التشاورية واللقاءات الدورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع المواطنين بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد .

من جانبهم، استعرض الحضور، نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الإستثمارية، حيث أوضحت البيانات الخاصة بكل جهة تحقيق المستهدف حتى شهر ديسمبر الجارى.

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