ممشى أهل مصر يجذب مليونَي زائر حتى نوفمبر 2024 كوجهة سياحية عالمية

كتب- محمد عبد الناصر:

جذب مشروع ممشى أهل مصر على النيل بالقاهرة، نحو مليونَي زائر منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بفضل الإقبال الكبير من الزوار؛ خصوصًا من دول الخليج العربي، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته الشركة في إدارة وتشغيل الممشى.

وقالت شركة "كاونسل ماسترز" -المسؤولة عن إدارة الممشى- إن الإقبال الكبير على زيارة ممشى أهل مصر، يؤكد مدى النجاح في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزوار، تجمع بين الأنشطة السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية.

ويتمتع "ممشى أهل مصر" بحضور قوي وملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تتم تغطية جميع الفعاليات بشكل مستمر، مما يضمن وصولها إلى جمهور واسع، وبمجرد البحث عن "ممشى أهل مصر" على منصات التواصل، تظهر فاعلياته التي تؤكد تميز الممشى وريادته كأحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في مصر.

واستطاع الممشى أن يحتل المركز الأول في ترند "سناب شات" لفترة طويلة، والظهور المتكرر في العديد من المواقع الإخبارية، ويحظى باهتمام واسع من مختلف الفئات؛ بما في ذلك الشخصيات الدبلوماسية والحكومية رفيعة المستوى، مثل زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من رؤساء وزراء الدول الأجنبية والعربية والوفود الدبلوماسية.

وأصبح "ممشى أهل مصر" محورًا استثماريًّا وسياحيًّا متميزًا؛ حيث يضم استثمارات أجنبية في عدد من الكافيهات والمطاعم، التي تتنوع بين القطرية واللبنانية والسعودية والكويتية والسورية والأردنية؛ مما يعكس رؤية القيادة السياسية لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق تنمية شاملة في قطاع السياحة.

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