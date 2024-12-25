كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد رد مبلغ جدية حجز برامج الحج السياحي 1446هـ-2025.

موعد رد جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن موعد رد جدية الحجز يكون خلال شهر من الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

شروط الحج السياحي 2025

شروط الحج السياحي 2025، جاءت كما يلي:

- ألا يقل عمره عن ٢٥ عام ميلادية " سيدات - رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.

- بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.

- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م .

- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QRCODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

- بطاقة رقم قومي سارية. ٣١

- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظراً لإرتباط التأشيرة بجواز السفر.

- تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي علي موقع البوابة المصرية الموحدة للحج ، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

- تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحي بأنه لم يسبق له التقدم لأى من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

- لا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة لكافة المستويات.

- تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع نقابة أو هيئة أو شركة أو أي كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، اعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانوناً، علي أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن.

- يقتصر إدراج البيانات الخاصة بالحجاج وإصدار التأشيرات على المنصة الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية (نسك)

- تلتزم الشركات السياحية بإنهاء إجراءات حجاجها على البوابة المصرية الموحدة للحج والموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 1446هـ

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025م.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عن البوابة المصرية للحج وهي: هنا

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