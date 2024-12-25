رئيس "المستشفيات التعليمية": زراعة صمام القلب الأورطي بالتقنية الجديدة "آمنة"

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مؤتمر الإعلان عن زراعة صمام القلب الأورطي يُعد بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بشأن هذا النوع من التداخلات الدقيقة.

وأضاف خلال مؤتمر للاحتفال بنجاح إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة (TAVI) بمعهد القلب القومي، أن الهيئة حققت أرقامًا قياسية هذا العام رغم مواجهة العديد من المصاعب في توفير الكثير من المستلزمات الطبية، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا قويًا انعكس بشكل كبير على العمل داخل الهيئة والمعاهد والمستشفيات التعليمية.

وتابع مصطفى أن الهيئة استطاعت في سبتمبر 2024 تحقيق أعلى رقم قياسي لأول مرة منذ عام 2019 في أرقام قوائم الانتظار، متجاوزة 4 آلاف إجراء طبي من الإجراءات المعقدة والتداخلات الطبية.

وأوضح أن معهد القلب نجح في إجراء ١٦٥٧ حالة قسطرة خلال شهر سبتمبر هذا العام.

وسبق أن أعلن معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحياء استخدام تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، المعروفة بـ«تافي» (TAVI)، التي تعد من التقنيات المتطورة في مجال طب القلب التداخلي.

وظهرت لأول مرة عالميًا عام 2002 عندما أجراها الطبيب الفرنسي الراحل ألان كريبير. ومع ذلك، فإن جذور الفكرة تعود إلى نهاية الثمانينات حين بدأ الطبيب الدنماركي هيلينج أندرسون تجاربه على الحيوانات.

تُستخدم هذه التقنية لعلاج كبار السن المصابين بضيق الصمام الأورطي، خاصةً المرضى الذين تشكل لهم جراحة القلب المفتوح التقليدية خطورة كبيرة.

وتتميز العملية بأنها تُجرى دون تخدير كلي ومن خلال فتحة صغيرة أعلى الساق، ما يتيح للمريض مغادرة المستشفى خلال 48 ساعة فقط.