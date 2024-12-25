هنا تُصَنَّع عدادات الكهرباء الذكية.. جولة داخل الشركة العربية العالمية للبصريات

كتب- محمد سامي:

تفقدَ "مصراوي"، عبر جولة ميدانية، الشركةَ العربية العالمية للبصريات، وتحديدًا داخل قسم تصنيع العدادات الذكية للكهرباء والمياه، بين خطوط إنتاج حديثة تُجسِّد قصةَ نجاح للصناعة المصرية التي تتطور بخطوات ثابتة.

هنا يُصنع المستقبل، بخبرات وطنية وعقول مُبدعة تُحقق مستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030، بتوفير منتجات تدعم التحول إلى منظومات ذكية في استخدام موارد الطاقة والمياه.

بداية التصنيع.. التصميم والتخطيط

البداية من حيث تبدأ كل الإنجازات؛ من التصميم الدقيق الذي يخضع لأعلى المعايير العالمية. وأوضح أحد المهندسين المشرفين أن "الهدف من التصميم هو تحقيق أعلى كفاءة وجودة، مع تطوير مستمر للتقنيات المُستخدمة؛ لضمان استدامة العداد الذكي في العمل تحت كل الظروف التشغيلية"، مضيفًا "هنا، يبدأ كل شيء: من نماذج التصميم الأولية إلى التخطيط للتصنيع النهائي. خطوات دقيقة محسوبة يتولى تنفيذها مهندسون محترفون يُشكلون النواة الرئيسية لتحقيق منتج محلي قوي".

داخل خطوط الإنتاج.. دقة وجودة مُتكاملة

بدخولك إلى خطوط الإنتاج، تجدها متقدمة ذات تقنيات فائقة، بدايةً من تركيب المكونات الإلكترونية التي تتم عبر خطوط تجميع أوتوماتيكية بالكامل، تضمن دقة تصل إلى 200 ألف مكون إلكتروني في الساعة الواحدة. العملية هنا أشبه بأوركسترا صناعية تُنفذ بإتقان.

المهندس طارق سعد زغول، رئيس مجلس إدارة الشركة، صرَّح خلال الجولة، قائلًا: "الشركة لديها الإمكانات الكاملة لتلبية احتياجات السوق المصرية من العدادات الذكية للكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. نسبة المكون المحلي تتجاوز 65%، وهي نسبة نفخر بها، ونعمل على زيادتها يومًا بعد يوم لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا."

وأضاف زغلول: تعاقدنا على توريد 130 ألف عداد مياه ذكي لصالح الشركة القابضة للمياه، كما تقوم مصانعنا بتصنيع التكنولوجيا للشركات الأخرى العاملة في نفس المجال.

معامل الاختبار.. التأكد من الجاهزية والكفاءة

في الجزء الأهم من مراحل التصنيع، يتم نقل العدادات المُجمَّعة إلى معامل اختبار ومعايرة حديثة تُحاكي جميع ظروف العمل المحتملة. رأيت عن قرب كيف يتم اختبار كل جهاز وَفق معايير بيئية صارمة، تُحاكي الاستخدام الواقعي، سواء في درجات حرارة عالية، أو انخفاض الضغط، أو التغيرات المفاجئة.

أحد المسؤولين الفنيين في هذه المرحلة، قال: "كل عداد يمر بـ6 مراحل اختبار؛ حيث نتحقق من دقة القراءة وثبات الأداء، لنُقدم منتجًا يتفوق على نظائره المستوردة."

قدرات العدادات الذكية.. طفرة في التحول الرقمي

خلال جولتي، تعرفت على المميزات الكبيرة التي تُقدمها العدادات الذكية:

دقة قراءات الاستهلاك: توفير بيانات دقيقة تُمنع معها الأخطاء البشرية.

الاكتشاف المبكر للتسريبات: يوفر الموارد ويحمي الممتلكات.

الإبلاغ الفوري: إرسال قراءات الاستهلاك مباشرةً إلى مراكز التحكم دون تدخل بشري.

وأكد أحد الفنيين أن "هذه العدادات تُعتبر جزءًا من البنية الأساسية للمدن الذكية؛ حيث تتيح للمستخدمين متابعة استهلاكهم بدقة، مما يساعد في ترشيد الاستخدام."

التوريد والاستعداد للتوزيع

في المرحلة الأخيرة من التصنيع، تتم تعبئة العدادات واختبار جاهزيتها بالكامل قبل شحنها وتوزيعها على المشروعات والشركات المستفيدة.

وأوضح المهندس طارق زغول "التوسع في تصنيع العدادات الذكية يواكب توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وقد أثبتت منتجاتنا كفاءتها العالية. وشركات أخرى تعتمد على خط إنتاجنا لنقل تكنولوجيا متقدمة، تُنفذ داخل مصانعنا، ونحن مستمرون في دعم هذا التوجه بقوة."

داخل هذا القسم، تتجلى رؤية الشركة في تطوير حلول صناعية مصرية تُنافس عالميًّا. ومن واقع ما رأيته، نجحت الشركة بالفعل في تحويل الرؤية إلى واقع، سواء بدعم المشروعات القومية أو بالمساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح فرص جديدة لتوطين التكنولوجيا.

إن مصانع الشركة العربية العالمية للبصريات تقدم نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، مما يعزز ثقة السوق المحلية ويُبشر بمستقبل صناعي واعد يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويدفع نحو تحول مصر إلى قوة صناعية إقليمية.

وفي ختام الجولة، غادرت وأنا أحمل مشاعر فخر بما رأيته؛ فهنا تتحقق رؤية القيادة المصرية على أرض الواقع بسواعد وعقول مصرية؛ نجحت في أن تُصبح جزءًا أساسيًّا من النهضة الصناعية الكبرى التي تعيشها مصر.