كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن: هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟ خاصة وأنه تفصلنا أيام قليلة على بدء العام الجديد وانتهاء العام الحالي 2024.

رأس السنة الميلادية 2025 إجازة رسمية،

يرصد "مصراوي"، حقيقة هل رأس السنة الميلادية 2025 إجازة رسمية أم لا، خلال السطور التالية، كما يلي:

وفق رئاسة الجمهورية، فإن رأس السنة الميلادية 2025 ليس إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص، حيث تبدأ الإجازات الرسمية في عام 2025 بداية من عيد الميلاد المجيد، الموافق 7 يناير.

قائمة مواعيد العطلات الرسمية 2025 في مصر

وجاءت قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر، كما يلي:

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

اقرأ أيضا:

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين: أمطار وصقيع ورياح على هذه الأماكن

الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. تعرف على الخطوات

هيئة الدواء تُصحح 3 شائعات بشأن لقاحات الأطفال.. وتوجه نصائح للأسر