منسق لجنة سرطان عنق الرحم: المرض يهدد حياة السيدات.. وحالة وفاة كل دقيقتين عالميًا

كتب - أحمد جمعة

كشف الدكتور محمد العزب، منسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأورام السرطانية، أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة 11 عالميًا، والرابعة بين السرطانات التي تصيب السيدات بعد سرطان الثدي، الأمعاء، والرئة، مع تسجيل حالة وفاة كل دقيقتين بسبب المرض عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق حملة "من بدري أمان"، التي تهدف إلى التوعية والوقاية من سرطان عنق الرحم، خاصة للمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري.

وأشار العزب إلى أن الأعراض الشائعة تشمل تكرار الإفرازات المهبلية، نزيف دموي أثناء العلاقة الزوجية، وألم أثناء الجماع، وغزارة نزيف الحيض واستمراره لفترة أطول من المعتاد.

وأوضح أن نسبة الوفيات بسبب سرطان عنق الرحم تصل إلى 63% نتيجة مضاعفات خطيرة للمرض، مؤكدًا أن المسبب الأكثر شيوعاً لسرطان عنق الرحم هو الفيروس الحليمي البشري، الذي يُعد مسؤولًا عن 99% من الحالات.

وأضاف أن عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة، منها تكرار العلاقات الزوجية، التدخين، ونقص المناعة.

وأكد العزب أهمية الكشف المبكر والتطعيم الوقائي كأدوات فعالة لتقليل معدلات الإصابة والوفيات، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود التوعوية لمواجهة هذا التحدي الصحي الخطير.

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