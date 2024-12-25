شروط وإجراءات شغل وظائف قيادية بـ"الوجه القبلي للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء حاجته لشغل عدد من الوظائف من الفئة الممتازة ذات الرابط الثانوي 2603 (رئيس قطاعات الشؤون المالية والبشرية)، وفقًا للإعلان رقم 10 لسنة 2024.

الشروط الخاصة للمتقدمين لشغل وظائف شركة الكهرباء 2024

حدد قطاع الموارد البشرية بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، الشروط الخاصة الواجب توافرها في الراغبين للتقديم لشغل الوظائف كالتالي:

- حاصل على بكالوريوس تجارة، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عامًا.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- أن يجتاز الدورات التدريبية التي تتبعها الشركة.

- قدرة فائقة على إبداء الرأي الفني.

الشروط العامة وطريقة التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2024:

- أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- تقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة.

- يشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم وبيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم.

- تستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة.

- ويراعى كتابته ونسخه على الحاسب الآلي لسهولة مناقشته أثناء الاختبار.

- ترفق عدد 4 صور شخصية حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة.

- عدد النسخ المطلوبة 10؛ على أن يتم تسليم كل النماذج المطلوبة إلى قطاع الموارد البشرية، حتى يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري 2024، ولن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد وسيتم إخطار المتقدمين والمستوفين شروط الإعلان بعد الانتهاء من التقدم بموعد المقابلة الشخصية .

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