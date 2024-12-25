حقيقة وقف عمل ملايين من الهواتف المحمولة بداية 2025 -تفاصيل طلب إحاطة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال وقف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها، مطالبًا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسم هذا الأمر.

وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هل صحيح ما يُثار حول وقف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج؟ وما قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التي تدخل لمصر بطرق غير شرعية؟

وتابع النائب: هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة؛ لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

وطالب محمود قاسم رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للرد على تساؤلاته.

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