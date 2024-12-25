الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة رسميًا الإثنين الماضي.

الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة، كما يلي:

- شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

- أصل الشهادة وتطعيم كورونا والجرعة التنشيطية.

- 6 صور 4*6 خلفية بيضاء، وبالنسبة للسيدات "يفضل غطاء في الرأس".

- أصل جواز السفر ولا تقل مدته عن عام.

- شهادة QR Code للتطعيمات.

- بطاقة تطعيم الالتهاب السحائي.

- فيش مميكن "قبل السفر بـ3 شهور ع الأقل".

وجاءت الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 1446هـ - 2025، هي:

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

- مرضى التليف الرئوي.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

- من سبق له فريضة الحج حتى 5 سنوات سابقة.

- فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي.

- الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أصحاب أمراض التليف الكلوي والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 1446هـ

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025م.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عن البوابة المصرية للحج وهي: هنا

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