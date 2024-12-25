3 أنواع "دفايات" أكثر ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء وأمانًا في الشتاء القارس

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح والتعليمات المهمة للمواطنين لاتباعها خلال فصل الشتاء، وما يتطلبه من الاستعانة بدفايات كهربائية مختلفة.

ويستعرض "مصراوي" أنواع الدفايات الكهربائية وأفضل نوع يمكن شراؤه، وأقلها استهلاكًا للكهرباء، وفقًا لما أوضحه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وهي كالتالي:

أنواع الدفايات الكهربائية:

- الدفاية المشعة.

- دفاية الزيت.

- دفاية السيراميك.

١- الدفايات المشعة:

يُطلق عليها دفايات البقعة المعينة؛ حيث تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معين، لذا هي لا تعتبر اختيارًا مثاليًّا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة، وتتميز بالآتي:

- كفاءتها عالية.

- استهلاك الكهرباء يكون أقل.

- تستخدم طاقة أقل.

عيوب الدفايات المشعة:

- لا ننصح باستخدامها في غرف النوم، أو أثناء النوم؛ لأنها تقوم بحرق الأكسجين، وقد تؤدي إلى الاختناق.

- الأماكن التي يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها: مناسبة لتسخين جزء أو مكان معين.

٢- دفايات الزيت:

تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها؛ نتيجة تسخين الزيت الموجود بداخلها، وتعمل على تدفئة المكان بأكمله، ولها مميزات عديدة:

- هادئة؛ ليس لها صوت.

- آمنة واقتصادية.

- تجعل المكان دافئًا لفترة طويلة.

- تحتفظ بالسخونة دون استخدام الكهرباء.

- ليس بها مروحة لتوزيع الحرارة؛ لذا لا ينتج عنها أي إزعاج.

- يمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

عيوب دفايات الزيت:

- تستغرق وقتًا لتدفئة المكان.

٣- دفايات السيراميك:

تعتبر دفايات السيراميك الأكثر شيوعًا والأكثر مبيعًا، ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة، وهي عبارة عن ألواح سيراميك وألومنيوم، حينما تمر الكهرباء من خلالها تمتص السخونة، وبداخلها مروحة تدفع الهواء الساخن إلى الخارج؛ وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله.

مميزات الدفايات السيراميك:

- تقوم بتدفئة المكان بسرعة.

- يسهل نقلها من مكان لآخر.

عيوب دفايات السيراميك:

- تستهلك كهرباء عالية.

- بداخلها مروحة؛ لذا في كثير من الأحيان يكون صوتها مزعجًا.

- لا تحافظ على درجة الحرارة وقتًا طويلًا.

أماكن يتم استخدام دفايات السيراميك فيها:

- الغرف الصغيرة والصالة والمكاتب.

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