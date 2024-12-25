للنطق بالحكم.. وصول "سفاح التجمع" للجنايات وسط حراسة مشددة

كتب- أحمد عادل:

وصل "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اتهامه بقتل ثلاث سيدات، وسط حراسة أمنية مشددة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، عمرو عبدالقادر صبري، وسامح سعيد أحمد، وأمانة سر شريف محمد علي وتامر حماد.

كانت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس قد أصدرت في وقت سابق حكمها بإعدام "سفاح التجمع"، المتهم بقتل ثلاث سيدات وإلقاء جثامينهن في أماكن متفرقة.

أوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن جرائم "سفاح التجمع" لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكابه وقائع قتل أخرى سوى الوقائع الثلاث التي كشفتها التحقيقات. وأشارت إلى تلقيها إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

بادرت النيابة العامة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها لتحديد هويتها. كما ندبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصية الضحية وشخصية قاتلها، الذي تبين أنه تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.