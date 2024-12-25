هل يمثل لقاح سرطان عنق الرحم ضرراً للسيدات؟.. منسق لجنة المكافحة يكشف التفاصيل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد العزب، منسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأورام السرطانية، إن لقاحات سرطان عنق الرحم تمثل الحل الأمثل للوقاية من المرض، مشيرًا إلى أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اللقاح والتوعية بفعاليته وأمانه.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق حملة "من بدري أمان"، اليوم الأربعاء، التي تستهدف التوعية والوقاية من سرطان عنق الرحم، خاصة بين المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري.

وأوضح العزب أن أكثر من 270 مليون جرعة من اللقاح تم إنتاجها عالميًا، مشددًا على أن جميع الدراسات أثبتت أمانه بنسبة 100% دون تسجيل أي مشاكل صحية أو آثار جانبية تُذكر.

وأكد أن اللقاح يُعطى للسيدات بثقة ودون مخاوف.

وأشار العزب إلى أن اللقاح يتم استيراده من الخارج وتصنيعه في شركة واحدة فقط، وهو متوفر في مصر من خلال "فاكسيرا" منذ عام 2006.

وأوضح آلية التطعيم، حيث يتم إعطاء جرعتين للفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة، وثلاث جرعات لمن تجاوزن 15 عامًا، إلا أن توصيات صحية أشارت إلى إمكانية الاكتفاء بجرعة واحدة للفئة الأولى وجرعتين للفئة الثانية.

وشدد الدكتور العزب على أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مضاعفات متعلقة باللقاح منذ طرحه، داعيًا إلى تكثيف الجهود التوعوية لضمان الاستفادة منه في الوقاية من سرطان عنق الرحم.

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