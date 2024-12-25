بالصور| "النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

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كتب- محمد نصار:

ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين عدمَ إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك؛ وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية؛ للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في استكمال حملة "سلامتك تهمنا"؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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