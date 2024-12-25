لبحث التعاون مائيًّا.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ دولة هولندا بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال الموارد المائية.

وناقش اللقاء موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين للسنوات الخمس المقبلة؛ حيث أشار الدكتور سويلم إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدَين في هذا المجال، منذ بدء أعمال المجلس الاستشاري المصري- الهولندي في السبعينيات، والذي أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.

وناقش الجانبان أيضًا الطرق الحديثة لحماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة في عدد ٩ مواقع ساحلية بالدلتا؛ لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، حيث سبق قيام مصر وهولندا في شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط"، حيث أشار سويلم إلى أهمية الاستمرار في هذه الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي؛ خصوصًا مع التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ.

وتمت أيضًا مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، وتأكيد استمرار تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع، وتأكيد الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر، وكذا استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع.

واستعرض الجانبان الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة، ومناقشة مقترح إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج.