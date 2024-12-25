أمطار وانخفاض حرارة وبرودة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة فصل الشتاء 2025

بالصور| "النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية وقد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية وغرب البلاد، والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

ؤ خلال الفترة المقبلة

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن سرعات الرياح ستتراوح من 30 إلى 40 كيلو متر على ساعة، مما سيزيد الشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، واضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت أن أجواء اليوم شتوية مائلة للبرودة خلال فترات الليل، شديدة البرودة في فترات الليل.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في قيم درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من أوروبا ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح.

وتابعت: درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل ستنخفض إلى 10 درجات مئوية، والمدن الجديدة 8 و9 درجات، ومحافظات شمال الصعيد 4 درجات، وستزيد البرودة في فترات الليل ويتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد.

وأكملت: حالة الطقس بدءًا من مساء الغد تشهد فرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية، تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

ولفتت إلى أن ذروة فصل الشتاء ستكون خلال شهر يناير وفبراير.

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