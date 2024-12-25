نشرة التوك شو| أسباب وقف استيراد البيض التركي.. والإفراج عن 54 من أبناء سيناء
كتبت- داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..
اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب وقف استيراد البيض التركي
كشف سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض استقرت بعد استيراد البيض التركي، ما دفع التجار للالتزام وعدم التلاعب بالأسعار، وحاليًا تم وقف الاستيراد
شراقي" يكشف عن "خطر مائي" بعد احتلال إسرائيل لجبل الشيخ
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كيف يمكن محاسبة النفس؟.. خالد الجندي يوضح
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أهمية المحاسبة الذاتية في حياة المسلم، داعيًا إلى ضرورة مراجعة النفس باستمرار لتحقيق الطمأنينة والتقوى
اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار قد تتراجع إلى 75 جنيهًا للكيلو قريباً
قال سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا زيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في مصر.
برلماني عن قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء: الدولة تشهد تطورًا كبيرًا
أشاد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سينا
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