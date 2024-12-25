أمين عام نقابة أصحاب المعاشات يكشف حقيقة "زيادات يناير"

كتبت -داليا الظنيني:

قال إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن زيادة يناير هي زيادة سنوية اعتيادية في الحد الأدنى والأقصى للاشتراكات في المعاشات، بنسبة 15%.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الزيادة في يناير تشمل فقط من هم في الخدمة، وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراكات.

وأكد رئيس نقابة المعاشات، أن هذه الزيادة لمن هم في الخدمة ويشتركون في المعاشات لكن الزيادة لا تشمل المعاشات التي يتم صرفها للمشمولين بها.

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