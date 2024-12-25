اليوم.. الصحة تحتفل بالحالة "100" لزراعة الصمام الأورطي باستخدام تقنية حديثة

كتب- أحمد جمعة:

تنظم وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، احتفالًا بالحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وسبق أن أعلن معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحياء استخدام تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، المعروفة بـ«تافي» (TAVI)، التي تعد من التقنيات المتطورة في مجال طب القلب التداخلي.

وظهرت لأول مرة عالميًا عام 2002 عندما أجراها الطبيب الفرنسي الراحل ألان كريبير. ومع ذلك، فإن جذور الفكرة تعود إلى نهاية الثمانينات حين بدأ الطبيب الدنماركي هيلينج أندرسون تجاربه على الحيوانات.

تُستخدم هذه التقنية لعلاج كبار السن المصابين بضيق الصمام الأورطي، خاصةً المرضى الذين تشكل لهم جراحة القلب المفتوح التقليدية خطورة كبيرة.

وتتميز العملية بأنها تُجرى دون تخدير كلي ومن خلال فتحة صغيرة أعلى الساق، ما يتيح للمريض مغادرة المستشفى خلال 48 ساعة فقط.

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