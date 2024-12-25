الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. تعرف على الخطوات

كتب - محمد صلاح

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات التي يمكن للمشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024، وذلك باستخدام اسم المشترك فقط.

أوضحت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن المشتركين يمكنهم معرفة قيمة استهلاك فاتورة شهر ديسمبر 2024 من خلال الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

حددت الشركة الخطوات التي يجب على المشتركين اتباعها للاستعلام عن الفاتورة، وهي كالتالي:

* الدخول إلى قسم الخدمات:

يبدأ المشترك بالدخول على موقع الشركة والضغط على قسم "الخدمات".

* اختيار خانة الاستعلام:

الضغط على خانة "اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

* إدخال البيانات الشخصية:

يقوم المشترك بإدخال بياناته للتأكد منها، وهي:

- الاسم بالكامل.

- المحافظة التابع لها المشترك.

- الرقم القومي.

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

* الضغط على استعلام:

بعد إدخال البيانات، يقوم المشترك بالضغط على خيار "استعلام" لتظهر له قيمة الاستهلاك.



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