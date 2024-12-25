هيئة الدواء ترد على 3 شائعات بشأن لقاحات الأطفال.. وتوجه نصائح للأسر

كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بلقاحات الأطفال، مشيرة إلى أن الدراسات والتقارير العلمية أثبتت فعالية اللقاحات في الوقاية من الأمراض المعدية وتقليل فرص عودتها، إذا تم الالتزام بجدول التطعيمات الموصى به.

أوضحت الهيئة عددا من الحقائق للرد على 3 شائعات بشأن لقاحات الأطفال، وهي:

الشائعة الأولى: بعض الأمراض التي تُستخدم لها اللقاحات بدأت بالاختفاء بالفعل قبل إدخال اللقاحات.

الرد الرسمي: نفت الهيئة هذه المزاعم، مؤكدة أن الدراسات والتقارير المنشورة أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام اللقاحات، مما يبرز أهميتها في الوقاية والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية.

الشائعة الثانية: بعض التقارير تشير إلى أن عدم إعطاء اللقاحات قد يقلل من ظهور المضاعفات لدى الأطفال المطعّمين.

الرد الرسمي: أكدت الهيئة أن حدوث هذه الحالات يعد محدودًا جدًا، وتتراوح نسبتها بين 1 إلى 10%، بينما قد تزيد إلى 30% في حالات معينة، وغالبًا ما تكون الآثار الجانبية طفيفة ومؤقتة.

الشائعة الثالثة: اللقاحات تؤثر سلبًا على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال.

الرد الرسمي: شددت الهيئة على أن البيانات العلمية والبحوث أكدت أن إعطاء اللقاحات للأطفال لا يؤثر على وظائف الجهاز المناعي، بل يعزز مناعته ويحسن استجابته لمواجهة الأمراض المختلفة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بجدول التطعيمات الوطني لضمان حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

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