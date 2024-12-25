تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين: أمطار وصقيع ورياح على هذه الأماكن

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 25 ديسمبر وحتى الاثنين 30 ديسمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "يسود اضطراب الملاحة البحرية على محافظتي مطروح والإسكندرية يومي الأربعاء 25 ديسمبر والخميس 26 ديسمبر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 إلى 3 متر".

وأضافت الهيئة: "يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية".

طقس الأربعاء:

رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين:

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.