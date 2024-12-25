اليوم.. احتفالات الثقافة بأعياد الكريسماس تتواصل بأوبرا الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالاتها بأعياد الكريسماس، حيث تقيم حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، والمدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يشارك في الحفل أوركسترا أوبرا الإسكندرية للشباب وفصل الفيولينة (سوزوكي) تحت تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودي، بالإضافة إلى طلاب فصل الدكتورة نرمين خليل بمصاحبة عازف البيانو أمير عوض.

ويتضمن الحفل تقديم مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية، منها مهرجان الكريسماس لـ إندرسون، مارش راديتيسكي لـ شتراوس، كونشيرتو لثنائي الڤيولينة والبيانو - أليجرو موديراتو لـ ڤيڤالدي، رقصة أسبانية لـ روميرو وهوڤر، جافوت والدقيقة 1 لـ باخ، جافوت لـ لولي، الرمانتان لـ شومان، كورال الصياد لـ ڤيبر، قصيدة الفرح لـ بيتهوڤن، ليلة صامتة لـ جروبر، إذهب وأخبر العمة رودي من الأغنية الشعبية، رنين الأجراس لـ بيربونت، كما يقدم طلاب فصل الإيقاع تدريب الفنان سعيد الأرتيست فقرات موسيقية متنوعة.

ويصاحب الحفل معرض للوحات من إبداعات الدارسين بفصل الرسم، تدريب الدكتورة داليا فؤاد، ويشارك فيه كل من: ليلي راجح، بيسان أحمد الشال، كنزي كريم محمد، ریتال إسلام أحمد، عبد الله كريم عبد المنعم، فيروز محمد صبحي، تاليا مجدي حسن، أحمد مجدي أحمد، منى صلاح أحمد، إيسل محمد ناصر، عنان أحمد الشال، جولي يوسف فرج الله، عليا محمد علي، تالا عادل مرسي، جوري أحمد مصطفى، يوأنا جورج طلعت، دارين يوسف طلعت.

يُذكر أن مركز تنمية المواهب أُنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون. ويضم المركز أقسامًا متنوعة تشمل البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، بالإضافة إلى فصول لذوي القدرات الخاصة. كما يعتاد المركز المشاركة في الاحتفالات المختلفة التي تنظمها دار الأوبرا، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.