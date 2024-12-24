هل وصل متحور كورونا لمصر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك انتشار لفيروسات تنفسية، ويجب على المواطنين توخي الحذر من الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، أن هناك انتشارًا فيروسيًا ولكن المتحور الجديد لم يصل مصر، وأن هناك إصابات بالعالم ولكنها لم تصل إلى مصر.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية كاملة مع أي حدث، وأن الفيروس الجديد لم يدخل مصر، وأن المواطن عندما يصاب بشيء يخرج ويتحدث.

وأشار إلى أن المواطنين هم المتحكمون في انتشار الفيروسات، فالشخص الذي يصاب بأي دور برد عليه الجلوس في البيت وعدم النزول إلى الشارع، لمنع انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يرتدي الكمامة، وأن يكون هناك تباعد، وأن تكون هناك تهوية في الأماكن المغلقة، وتناول الوجبات الصحية، والابتعاد عن التدخين.