صندوق الإسكان: 725 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5"

كتبت - داليا الظنيني:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك حالة إقبال غير مسبوقة من قبل المواطنين على شراء كراسة شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التجربة المصرية في برامج الإسكان الاجتماعي تُعد من أهم المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط الخاصة بمبادرة "سكن لكل المصريين 5" وصل إلى 725 ألف مواطن، في حين أن عدد المواطنين الذين قاموا بتسديد جدية الدفع يُقدر بنحو 457 ألف مواطن فقط حتى الآن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان أنه تم رفع قيمة الدعم النقدي المقدم من الدولة لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه.





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