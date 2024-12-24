وسيم السيسي يكشف "أبعادًا تاريخية" لمخططات إسرائيل بالمنطقة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات والباحث، عن أبعاد تاريخية للمخططات الصهيونية لإقامة دولة إسرائيل وممارساتها التي استهدفت الشعوب العربية.

وأوضح السيسي خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وثيقة تعود لعام 1907 حذّرت من أن تقدم العرب يشكل تهديدًا للدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات كانت بداية لمؤامرات استهدفت تعطيل تطور المنطقة وسلب ثرواتها.

وأضاف أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة أثارت غضبًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث شهدت البلاد مظاهرات انتقدت سياسات إسرائيل ووجهت رسائل حادة لها، من بينها: "إلى متى سنظل لعبة في أيديكم؟".

وأشار السيسي إلى أن أهداف الحركة الصهيونية خلال القرن العشرين تضمنت إسقاط ألمانيا، انهيار الخلافة العثمانية، وإضعاف روسيا لضمان غيابها عن مصاف القوى الكبرى.

وأكد أن كراهية أدولف هتلر لليهود، وفقًا لما أشار إليه في حديثه، كانت نتيجة اعتقاده بأنهم مسؤولون عن الهزيمة التي لحقت بألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

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