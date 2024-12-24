رابط معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي.. والسياحة تكشف عدد المتقدمين

كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025م والتي تم إجراؤها، أمس، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد إجراء القرعة الإلكترونية.

وجرى إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

شارك في الحضور أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثلين عن كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية، إلى جانب ممثلي بعض شركات تقديم الخدمات بالمشاعر بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، أشارت "سامي" إلى حرص الوزير ودعم كل جهد يصب في خدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة في البرامج الاقتصادي والبري وتحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره والعمل ليل نهار على حل أية مشاكل تواجه شركات السياحة.

وأشارت إلى تكاتف وتضافر كافة الجهود من الوزارة والغرفة وجميع الوزارات والجهات والمسئولين المعنيين لتذليل أي عقبات أمام أداء حجاج شركات السياحة للفريضة بكل راحة ويسر وأمان، لافتة إلى الدور الهام للقنصلية السعودية في مصر ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تتوانى عن حل أية مشكلة تواجه الحجاج المصريين.

وأوضحت سامي أن هناك إقبالاً من المواطنين على الحج السياحي ثقة فيه وفي الخدمات التي يتم تقديمها، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم بلغ عدد 58093 مواطنا منهم نسبة 56.2% من الإناث، ونسبة 43.8% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي41228 مواطن بنسبة 71% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 8605 مواطن بنسبة 14.8% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8260 مواطن بنسبة 14.2% من إجمالي المتقدمين.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1236 شركة سياحة من بينهم 788 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و218 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية، على مراعاة كافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

مشيرة إلى أنه يمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عن البوابة المصرية للحج .. اضغط هنا

وأضافت سامي: عقب إجراء القرعة الالكترونية سيتم الاستمرار في تسجيل الكيانات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معاً، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية، على أن تنتهي شركات السياحة من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل و15 شعبان 1446.

جدير بالذكر أن شريف فتحي، كان قد اعتمد في نوفمبر الماضي الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره. وكان قد تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر.