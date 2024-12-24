إبراهيم عيسى: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن أبناء سيناء خطوة إيجابية وواعدة

كتبت - داليا الظنيني:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، موضحًا أن هذا القرار يُعد لافتًا ومهمًا، ويمثل خطوة مطمئنة تعكس الانفتاح والاحتواء والرضا، ويُعد قرارًا إيجابيًا من قبل الرئيس السيسي.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا بد من الإفراج عن العديد من المحبوسين من أصحاب الرأي أيضًا، مؤكدًا أن قدرة الوطن على سماع كل الأصوات هي التي تحصنه وتجعله أقوى.

وتابع: "نحتاج إلى الإفراج عن أصحاب الرأي، فالدولة القوية لا تخشى الرأي ولا تحبس أصحاب الرأي، ولا هم تنظيم مسلح ولا يقومون بالتحريض على العنف. ومن حق الناس أن تختلف وتعارض، بل من واجبها ذلك. ونحصن أنفسنا بهذه القوة والمناعة بأن نكون مجتمعًا لا يخاف من الرأي، وقادرًا على سماع كل المعارضة في كل القضايا، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. مصر ليست ضعيفة ولا بلدًا هشًّا، بل هي دولة قوية بمؤسساتها".