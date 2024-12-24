سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف عن توقعه لاجتماع المركزي

كتبت - داليا الظنيني:

يترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط توقعات بتثبيته في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن التوجه نحو تثبيت سعر الفائدة يُعد قرارًا متوقعًا بالنظر إلى الضغوط التضخمية وارتفاع الطلب على الدولار.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليل الآثار السلبية للتضخم.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يساعد في تقليل السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي، ومنع ظاهرة الدولرة، خاصة مع التزام الدولة بتوفير الاستحقاقات الدولارية في الفترة المقبلة.

وأضاف السيد: "شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار، متجاوزًا حاجز الـ51 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب عليه في السوق المحلية."

وتوقع الخبير استمرار التقلبات في سعر الصرف على المدى القريب، مشددًا على أهمية اتخاذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية.