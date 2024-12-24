رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

القاهرة - أ ش أ:

ترأس المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي - في كلمته خلال القداس - إن حقيقة الميلاد ونحن نحتفل به هذا العام، هي التي أعلنها السيد المسيح عن ذاته:"أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة"، مضيفا "أن شعب الله في القديم كان يعاني من ظلمة شديدة، ومجتمع مليء بالاضطرابات، ووسط هذه الظلمة الحالكة السواد أعلن الله وعدًا عظيمًا، أن نورا سيأتي ليبدد الظلام، مَلك سيحكم بالسلام والعدل".

وتابع: "في العهد القديم، كانت هناك إشارات إلى النور الإلهي مثل ظهور الله لموسى في العليقة المشتعلة، والنور كان يقود شعب الله في البرية من خلال عمود النار في الليل وسحابة مضيئة في النهار، في بيت لحم، منذ أكثر من ألفي عام، بدأ نور صغير يضيء، وهذا النور، هو مولد السيد المسيح، الذي غيّر العالم ولا يزال يغيره حتى اليوم".

ووفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وتلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وكانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.