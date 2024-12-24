بالصور.. قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت جوزيف
10:48 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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تصوير - إسلام فاروق:
احتضنت كنسية سانت جوزيف بوسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.
أقيم الاحتفال في كنيسة سان جوزيف التابعة للآباء الفرنسيسكان، بحضور الأساقفة وعدد من المواطنين.
وتزينت الكنيسة بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل بدء قداس العيد.
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