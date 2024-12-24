"التحالف الوطني" يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إيد واحدة"

القاهرة - أ ش أ:

أعلن مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "إيد واحدة"، وخاصةً مع دخول موسمي الشتاء ورمضان بالنصف الأول من عام 2025، لضمان توفير الدعم اللازم للأسر المستفيدة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الموسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة التي تعزز من دوره في تحقيق أهداف التحالف الوطني لخدمة المجتمع.

واستهل الاجتماع باستعراض الأنشطة التي نفذها التحالف خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت أنشطة حملة "إيد واحدة" في مرحلتها الأولى والتي استهدفت الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات لمدة ستة أشهر، وبناءً على نجاح المرحلة الأولى أعلن مجلس الأمناء إنطلاق المرحلة الثانية من الحملة، وخاصةً مع دخول موسمي الشتاء ورمضان بالنصف الأول من عام 2025، لضمان توفير الدعم اللازم للأسر المستفيدة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الموسمية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير الأثر التشريعي الذي يعكس الإنجازات والتوصيات المتعلقة بنتائج تنفيذ قانون التحالف الوطني، وذلك في إطار تجهيزه لرفعه إلى رئيس الجمهورية تنفيذاً للالتزام القانوني في ذات الشأن، وفي خطوة مهمة لترسيخ قيم العمل الأهلي، أقر المجلس الميثاق الأخلاقي للتحالف، والذي يضع إطارًا قيميًا وأخلاقيًا لجميع المؤسسات الأعضاء، بما يضمن الالتزام بالمبادئ الإنسانية وتعزيز الشفافية، فضلًا عن الأكواد الأعلامية المتبعة في تغطية العمل التنموي.

كما وجه المجلس للأمانة الفنية سرعة إنشاء فروع التحالف بالمحافظات تنفيذًا لما أقرته لائحة الفروع الداخلية للتحالف الوطني، حيث يهدف التحالف من خلال هذه الفروع إلى تعميق أثره التنموي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وتقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن ضمن مخرجات الاجتماع، فقد تم استحداث لجنة للتسويق والأعلام للترويج لأنشطة التحالف الوطني برئاسة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس الأمناء، بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات التحالف ودعم جهود التحالف في الترويج لأنشطته ومبادراته التنموية على المستوى المحلي والأقليمي والعالمي.

واختتم مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين مؤسسات التحالف لتحقيق أهدافه التنموية والإنسانية، لخدمة الفئات الأكثر أستحقاقًا في مصر، وشدد الأعضاء على ضرورة مواصلة عملية التخطيط ومتابعة التنفيذ من خلال تفعيل المهام المختلفة للجان المجلس، وذلك لتصميم أنشطة تعكس أولويات المواطن وتغطى الفجوات التنموية بالمجتمع.