بطريرك الكاثوليك من قداس عيد الميلاد: نصلي من أجل السلام بالعالم

القاهرة - أ ش أ:

أكد الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر أن الكنيسة ترفع صلواتها متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق، ونصلي معا من أجل البلاد التي تعاني من ويلات الحرب والدمار والأزمات خاصة في سوريا والسودان وأوكرانيا وفلسطين.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمته خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد - يجب أن نتعلم ألا نغلق قلوبنا، وأن نبني جسور المحبة والتفاهم بين جميع الناس.

وأضاف أن عيد الميلاد المجيد يتميز بمظاهر وعلامات خارجيّة عديدة، مثل المغارة وشجرة الميلاد وغيرها، وهي تساعدنا على أن نعيش المعنى الحقيقيّ لعيد الميلاد المجيد، بحيث لا يكون فرحنا سطحيّا بل عميقًا.