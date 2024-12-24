اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب وقف استيراد البيض التركي

كتبت - داليا الظنيني:

كشف سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض استقرت بعد استيراد البيض التركي، ما دفع التجار للالتزام وعدم التلاعب بالأسعار، وحاليًا تم وقف الاستيراد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية لم تشهد زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن الفكر الأوروبي في الاستهلاك بدأ ينتشر في المجتمع المصري، بمعنى شراء المواطن السلع حسب احتياجه، مثل 4 أو 5 تفاحات وهكذا في مختلف السلع.

وفي سياق متصل، أوضح أن هناك 35 شخصًا كانوا يتحكمون في بورصة الدواجن في مصر، ولكن بات عليهم رقابة من بعض الجهات الرقابية، من بينها جهاز حماية المنافسة، وتم إحالة بعضهم إلى النيابة.

وأكد أن بعض التجار يشترون الدجاج بـ 70 جنيهًا للكيلو ويبيعونه بـ 90 جنيهًا، موضحًا أنه لن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلا بزيادة المنافذ.

وأشار إلى أن دور الغرف التجارية هو نقل مشاكل التجار للمسؤولين وتوفير السلع للمواطن محدود الدخل، موضحًا أن التجار هم من يصنعون الأزمات في المواد الغذائية.

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