"شراقي" يكشف عن "خطر مائي" بعد احتلال إسرائيل لجبل الشيخ

كتبت - داليا الظنيني:

كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ في سوريا له أبعاد حيوية بالنسبة لتل أبيب تخص الأمن المائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع جبل الشيخ يصل إلى 2800 متر فوق سطح البحر، وأعلى من سانت كاثرين بـ 200 متر.

ولفت شراقي إلى أن جبل الشيخ يغطى بالثلوج في الشتاء، ويسمى بهذا الاسم لأن الثلوج تتكون على شكل عمامة بيضاء كتلك التي يرتديها المشايخ.

وشدد على أن جبل الشيخ امتداد لهضبة ومرتفعات الجولان وهي مصدر لمياه نهر الأردن.

وأكمل حديثه موضحًا أن ثلث المياه التي تصل إسرائيل تأتي من جبل الشيخ، وبالتالي لو عادت الجولان إلى سوريا فإنه بإمكان دمشق التحكم في هذه المياه من خلال بناء السدود وربما منعها عن تل أبيب.

وأشار إلى أن تل أبيب كانت مضطرة لإبرام اتفاقيات مع سوريا لتأمين وصول المياه لها مستقبلاً، ولكن إسرائيل أمنت مصادر المياه وسيطرت على المنطقة بأكملها، ومصالحها تحتم عليها التواجد في المنطقة بشكل دائم لتملك مصادر المياه.

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