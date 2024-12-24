الصحة تحدد قيمة الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، رفع قيمة الكشف الطبي على الحجاج هذا العام إلى 900 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا كما كان في العام الماضي، تمهيدًا للحصول على تقرير طبي مميكن ومعتمد من أحد المستشفيات الحكومية يفيد القدرة على الحج.

وأشار خطاب صادر عن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، إلى تحديد نحو 150 مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية للحجاج؛ للتأكد من سلامتهم الصحية.

وبحسب تعليمات وزارة الصحة، لا يسمح لعدد من الفئات المرضية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، باعتبارهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى.

وتشمل تلك الفئات: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي - مرضى تليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي – الأورام) - السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل "السل الرئوي المفتوح".

ومن المقرر أن يكون الكشف الطبي بتلك المستشفيات بين الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

واشترطت وزارة الصحة حصول الحجاج على تقرير طبي مميكن ومعتمد من أحد المستشفيات الحكومية يفيد القدرة على الحج، بجانب بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي لكل الحجاج، والإنفلونزا الموسمية لمن هم فوق 65 عامًا، بجانب شهادة QR-Code محدثة لعام 2025 ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وقبل أيام، قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تخفيض أجور الخدمات الوقائية التي تقدم للحجاج المصريين خلال موسم الحج، وخاصة للقاح الالتهاب السحائي ليصبح بمبلغ 670 جنيهًا بدلًا من 800 جنيه، مشددًا على ضرورة تطبيق تلك التعليمات بالنسبة للحجاج المصريين خلال موسم الحج الراهن.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية.

ووفق الوزارة، فإن التطبيق الجديد يهدف إلى تسجيل المستشفيات المخصصة للكشف على الحجاج وربطها بالغرفة المركزية لإدارة موسم الحج، ويُتيح للمستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والقوات المسلحة تسجيل بيانات الحجاج بشكل إلكتروني عبر رابط خاص، مما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويوفر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة.

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