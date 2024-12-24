بالصور.. رئيس البرلمان ووزراء ونواب في عزاء والدة الأمين العام لمجلس النواب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

توافد منذ قليل عدد من كبار رجال الدولة لتقديم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في وفاة والدته، وذلك في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي.

وكان على رأس الحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق.

كما حضر الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، ومصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب، ضم النواب عمرو درويش، محمد تيسير مطر، أحمد قناوي، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب.

وحرص عدد كبير من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ على تقديم واجب العزاء.

وشيّع المئات من أهالي مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية، الأحد الماضي جثمان والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، من مسجد عوارة.

اقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية

منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات



