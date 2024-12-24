اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار قد تتراجع إلى 75 جنيهًا للكيلو قريباً

كتبت - داليا الظنيني:

قال سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا زيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في مصر.

وأضاف السيد، في حوار مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطاع الدواجن يعد من أقوى الصناعات الرسمية في مصر، حيث تتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة في مصر.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين تراجع أيضًا بواقع 5 إلى 8 جنيهات ليصل إلى حوالي 80 جنيهًا للكيلو، وقد يصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا خلال الأيام المقبلة.

وأكمل السيد أن دور الغرف التجارية يتمثل في نقل مشاكل التجار للمسؤولين.

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