رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: هذه مطالبنا من تعديلات قانون الإيجار القديم

شعبة مستأجري العقارات القديمة: لا نمانع في تحريك القيمة الإيجارية

بالصور.. رئيس البرلمان ووزراء ونواب في عزاء والدة الأمين العام لمجلس

كتب- عمرو صالح:

تصوير - أحمد مسعد:

كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن أبرز مطالب الملاك من تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقب إجراؤها من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بإصدار تشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وقال عبدالرحمن: "نطالب برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات".

وتابع: "ويتم تحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد انتهاء السنوات الثلاث، ويتم كتابة عقد جديد".

جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين، التي نظمتها اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، لمناقشة قانون الإيجار القديم.

اقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية

منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات

هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب

لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم.. خطوات الاشتراك في مبادرة "عودة الكتاتيب"

حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟