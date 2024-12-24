برلماني يكشف آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

تصوير - أحمد مسعد:

كشف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع لتحريك قيمة الأجرة.

وقال داوود خلال كلمته في ندوة نقابة الصحفيين لمناقشة مقترحات قانون الإيجار القديم، إن مجلس النواب ملتزم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار تشريع منصف وعادل، ومن شأنه أن يحقق التراضي لكافة الأطراف.

وأشار داوود إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على كافة توصيات الحوارات المجتمعية التي تُجرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ بها في عين الاعتبار كونه قانونًا يمس فئة كبيرة من المواطنين.

واختتم داوود حديثه موجهًا التحية إلى نقابة الصحفيين لتنظيمها لمثل هذه الحوارات التي تهم المواطنين بشكل كبير.

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