شعبة مستأجري العقارات القديمة: لا نمانع في تحريك القيمة الإيجارية

كتب- عمرو صالح:

تصوير - أحمد مسعد:

قال محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، إن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء.

وأوضح عطية أنه يجب مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن معظمهم من كبار السن غير القادرين على العمل.

وأشار عطية إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الأجرة، يتطلب حوارًا مجتمعيًا بين كل الأطراف على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات لتلافي أي تداعيات بعد صدور القانون.

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