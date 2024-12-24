برلماني عن قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء: الدولة تشهد تطورًا كبيرًا

كتبت - داليا الظنيني:

أشاد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد: «نشكر الرئيس السيسي شكرًا جزيلًا، فهذا القرار أدخل السرور والفرح لجميع أبناء سيناء».

وأضاف أبو شعيرة: «نشكر أيضًا إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، لجهوده في تنمية سيناء ومساهمته في قرار العفو الرئاسي عن بعض المحتجزين».

وواصل أبو شعيرة: «عانينا سنوات كثيرة من الإرهاب، وتمكنا من القضاء عليهم بدعم الدولة والقيادة السياسية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء».

وتابع: «كلنا نسيج واحد مع الدولة المصرية والجيش المصري ووطننا مصر»، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات.

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