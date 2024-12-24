برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مقدم الخدمة والمريض

كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في قطاع الصحة.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التشريع الجديد يُعد خطوة طال انتظارها لسنوات، حيث سبقتنا العديد من الدول الأجنبية والعربية في إعداد قوانين تنظم علاقة المسئولية الطبية.

وأشارت سلامة إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على حماية المنشآت الصحية من الاعتداءات وحفظ حقوق مقدمي الخدمة فقط، بل يضمن أيضًا حق المرضى في الحصول على حقوقهم حال وقوع أخطاء طبية.

وأكدت أن وجود قانون للمسئولية الطبية يُعد خطوة هامة ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، حيث يساهم في الحد من التجاوزات الناتجة عن تلقي الخدمات العلاجية، ويُرسخ مفهوم العدالة والإنصاف في القطاع الصحي.

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