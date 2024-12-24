نائبة: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يعزز حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار الوطني

كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء يُعد خطوة هامة تحمل دلالات كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت في بيان اليوم، أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، ما يدعم المصالحة المجتمعية ويُعزز الاستقرار الوطني.

وأشارت حارص إلى أن القرار يُبرز حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.

وأكدت أن هذا العفو ليس فقط إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضًا رسالة واضحة تُظهر توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية ضمن رؤية استراتيجية شاملة.

وأضافت حارص أن القرار يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تُعبر عن مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين. كما أكدت أن القرار يسهم في تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم، بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.

ولفتت إلى أن القرار يأتي في انسجام مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومي، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست مجرد عمل رمزي، بل هي دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها، وتعزز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.

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