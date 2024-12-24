بالصور.. رئيس الوزراء ونواب في عزاء والدة الأمين العام للبرلمان

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

توافد منذ قليل، عدد من كبار رجال الدولة لتقديم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، في وفاة والدته، بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوى.

حضر العزاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد كبير من النواب والشخصيات العامة.

واصطف بجوار "مناع" المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب لمشاركته فى استقبال المعزين وقيادات الأمانة العامة بمجلس النواب.

كما حرص عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، على تقديم واجب العزاء.

وشيع المئات من أهالي مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، الأحد الماضى جثمان والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، من مسجد عوارة.

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