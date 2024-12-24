"الإفريقي للوقاية من الأمراض" يهنئ هيئة الدواء المصرية لحصولها على اعتماد الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

هنأ المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Africa CDC) هيئة الدواء المصرية، لإنجازها التاريخي بحصولها على تصنيف مستوى النضج 3 (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية؛ مما يجعل مصر أول دولة إفريقية تحقق هذا التصنيف في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات.

وأكد المركز أن هذا الإنجاز المتميز يسلط الضوء على ريادة مصر في تعزيز التميز التنظيمي وتعزيز الأمن الصحي في القارة.

وأشاد الدكتور جيان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالحكومة المصرية وهيئة الدواء المصرية، قائلاً: "إن إنجاز مصر مصدر فخر كبير – ليس فقط للبلاد ولكن للقارة بأسرها؛ لأنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وتعزيز العدالة الصحية، ويبرز هذا الإنجاز القوة التحولية للاستثمار في الأنظمة التنظيمية القوية، التي تعتبر حاسمة لضمان الوصول إلى المنتجات الطبية عالية الجودة والآمنة والفعّالة."

كما أكد الدكتور كاسيا، فى البيان الرسمى الصادر عن المركز، على ريادة مصر قائلاً: " إن تقدم مصر في تحقيق تصنيف ML3 للأدوية واللقاحات يوضح بقوة ما يمكن تحقيقه من خلال الحوكمة المتكاملة، والموارد، والالتزام، وأن المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض سيواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والشركاء الآخرين لتسريع هذه الأجندة، وضمان أن تحقق القارة الإفريقية أنظمة تنظيمية على مستوى ML4 في المستقبل القريب."

وأشار البيان إلى أن أداة القياس العالمية لمنظمة الصحة العالمية تقيم أداء الأنظمة التنظيمية الوطنية استنادًا إلى أكثر من 250 مؤشرًا، ومع تصنيفها على مستوى ML3؛ فإن مصر في موقع جيد لتحقيق المزيد من التقدم مما يجعلها نموذجًا يحتذى به لدول أفريقية أخرى.

وأضاف البيان أن صناعة الأدوية المصرية تعد مثالًا على الإنتاج المحلي من أجل الأمن الصحي، حيث تنتج أكثر من 90% من أدويتها محليا وتقوم بتصديرها إلى أكثر من 100 دولة، ويعرض هذا الإنجاز الدور الحيوي للتصنيع المحلي في بناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على الاكتفاء الذاتي.

ويؤكد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض التزامه بالعمل مع وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) ودعم جميع الدول الأعضاء في تعزيز أنظمتها الصحية وأطرها التنظيمية، وأن نجاح مصر هو شهادة على قوة التعاون وبناء القدرات والالتزام بالمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Africa CDC) هو وكالة صحية عامة تابعة للاتحاد الأفريقي، يتمتع بالاستقلالية ويدعم الدول الأعضاء في تعزيز أنظمتها الصحية، كما يساعد في تحسين مراقبة الأمراض، والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الأمراض.

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