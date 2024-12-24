اتحاد القبائل يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد العفو عن 54 من أبناء سيناء

القاهرة - أ ش أ:

تقدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن القرار يعكس روح القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لدور أبناء سيناء الوطني في مكافحة الإرهاب وتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وحمايته .. كما ينبع القرار من إنسانية سيادته النبيلة والمعهودة حيال الظروف الإنسانية للصادر بحقهم أحكام قضائية .

وشدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أن قرار الرئيس السيسي يأتي ليؤكد أن سيناء وأبناءها دائمًا في قلب مصر، كما يرسخ المسار والنهج الذي تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وهو العدالة والإنسانية كأساس للتعامل مع كل أبناء الوطن.

وجدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية العهد والتأكيد على أنه سيظل حصناً منيعاً للدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على دعم الاستقرار الوطني وتعزيز التنمية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في بناء مجتمع مصري متماسك ومترابط .

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