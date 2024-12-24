أسعار زيارة المناطق الأثرية في يناير 2025.. وتفاصيل إقامة الفعاليات

كتب- محمد شاكر:

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق تعديل أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية، ابتداءً من 1 يناير 2025، والتي جاءت بنسبة 50% تقريبًا على أسعار تذاكر زيارة هرم خوفو من الداخل.

كان المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، وافق خلال جلسته رقم 304، على تعديل رسوم زيارة هرم خوفو من الداخل؛ لتصبح على النحو التالي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، لتصبح:

الزائر الأجنبي: 1500 جنيه.

الطالب الأجنبي: 750 جنيهًا.

الزائر المصري: 150 جنيهًا.

الطالب المصري: 75 جنيهًا.

كما وافق المجلس الأعلى للآثار أيضًا على ما يلي:

أولاً: تعديل مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون على النحو التالي اعتبارًا من 1 يناير 2025:

* تحصيل مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إقامة الفعاليات والأنشطة لكل 100 فرد.

* تحصيل 50% من قيمة المقابل المقرر عند زيادة العدد لأكثر من 100 فرد وحتى 150 فردًا بمبلغ 35 ألف جنيه، وفي حالة زيادة العدد عن ذلك يتم تحصيل كامل قيمة مقابل الخدمة المقررة.

* يُسمح بالتجهيز للفعالية في نفس اليوم منذ فتح الموقع الأثري مجانًا.

* تحصيل مقابل إقامة النشاط أو الفعالية بالإضافة إلى رسوم الإشراف ورسوم صندوق العاملين ومقابل مرافق المياه والكهرباء.

الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية

وأشار إلى أنّ المجلس الأعلى للآثار وافق على تعديل مقابل الزيارة الخاصة، التي تعني فتح الموقع الأثري بغرض الزيارة في غير مواعيد العمل الرسمية للمواقع المفتوحة للزيارة، وكذلك المواقع المغلقة للزيارة سواء في مواعيد العمل الرسمية أو خارجها. وأكد أنّ فترة الزيارة هي ساعتان، وفي حالة زيادة مدة الزيارة عن ساعتين، يتم احتساب فترة زيارة بمقابل جديد لتكون على النحو التالي اعتبارًا من 1 يناير 2025:

* تحصيل مبلغ 40 ألف جنيه عن كل 50 فردًا، بالإضافة إلى تذاكر الزيارة للموقع الأثري، في حالة كان الموقع المراد زيارته مغلقًا وغير مفتوح للزيارة.

* استخدام تذاكر الزيارة لأقرب موقع أثري مفتوح للزيارة.

يشمل مقابل الزيارة الخاصة (رسوم الإشراف، رسوم صندوق العاملين، مقابل مرافق المياه والكهرباء).

حجز تذاكر زيارة المواقع الأثرية

وأتاحت وزارة السياحة والآثار خدمة حجز تذاكر زيارة ودخول المواقع الأثرية والمتاحف الموجودة في 17 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر الموقع الرسمي: اضغط هنا

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