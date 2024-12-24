رئيس "مشروعات النواب": توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد

كتب - نشأت علي

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.

وأوضح، خلال لقاء وفد اللجنة باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن توطين الصناعة يعد الخيار الأول للدولة لتقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار مرعي إلى أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يعالج جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، موضحًا أن اتحاد الصناعات يضم 180 ألف مشروع مسجل، منها 3% فقط تندرج تحت الاقتصاد الرسمي، بينما البقية تعد مشروعات صغيرة ومتوسطة تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، ما يستدعي ضرورة تقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح مرعي الفارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وقانون المحال رقم 154، حيث يتعلق الأخير بتنظيم الأنشطة التجارية والمحال، بينما يركز الأول على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر تقديم حوافز ومميزات لهذا القطاع.

وأكد مرعي أنه وفقًا لقانون المشروعات، إذا كانت هناك ثمانية شروط للحصول على الترخيص وكان هناك نقص في شرطين فقط، يُمنح المشروع رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وأضاف أن القانون يشمل تعديلات تتيح حوافز ضريبية وتسهيلات في الضرائب والتأمينات، مشيرًا إلى أنه من يحصل على الرخصة يتم إعفاؤه من المخالفات السابقة، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات أنه تم التوافق مع وزير المالية على تقديم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل شهر، مشيرًا إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وفقًا للقانون.

وأكد مرعي أن الهدف الرئيسي هو دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، معربًا عن استعداد اللجنة لتعديل قانون المشروعات بما يتماشى مع التطورات ويسهل الإجراءات للشباب.

كما أشار إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومحافظة البحر الأحمر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.

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