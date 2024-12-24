توقف شحن كروت عدادات الكهرباء بـ 3 محافظات في هذا الموعد

كتب - محمد صلاح

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عسل، توقف خدمة شحن كروت العدادات لمدة 12 ساعة متواصلة في ثلاث محافظات تابعة للشركة، هي: دمياط، كفر الشيخ، والدقهلية.

وبحسب بيان الشركة، سيتوقف شحن العدادات مسبقة الدفع من الساعة 6 مساء الخميس القادم حتى الساعة 6 صباح الجمعة.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة شحن العدادات قبل هذا الموعد.

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